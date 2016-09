Meek Mill herdenkt doodgeschoten neef

PHILADELPHIA - De neef van rapper Meek Mill is dinsdagnacht doodgeschoten in Philadelphia. De 21-jarige Angelo Colon was een van de vijf dodelijke slachtoffers van schiet- en steekpartijen in de Amerikaanse stad.

Door ANP - 14-9-2016, 20:57 (Update 14-9-2016, 20:57)

Volgens de politie werd Angelo geraakt door een kogel in zijn hoofd en stierf hij ter plekke voor de deur van een afhaalrestaurant, meldt NBC Philadelphia. De vriend van Nicki Minaj herdenkt zijn omgekomen neef op Instagram.

''Ik moet toekijken hoe mijn familie overlijdt in de straten van Philly. Mijn proeftijd is voor mij de enige reden waarom ik regelmatig naar deze stad terugkeer. Mijn missie is om mijn familie te redden van de straat", schrijft Meek Mill.