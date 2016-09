Maassen stuurt vrouw met 'irritante' lach weg

ANP Maassen stuurt vrouw met 'irritante' lach weg

EINDHOVEN - Theo Maassen heeft dinsdagavond tijdens een show in Eindhoven een vrouw de zaal uitgezet omdat ze hinderlijk door de voorstelling lachte. Dat bevestigt het Parktheater.

Door ANP - 14-9-2016, 13:19 (Update 14-9-2016, 13:19)

"In goed overleg is dit besloten om de rust in de zaal te behouden. Met de persoon in kwestie is het ook opgelost", aldus het theater. Op sociale media beklaagden verschillende bezoekers zich over de 'irritante' lach van de vrouw. Of ze haar geld terug heeft gekregen is niet bekend.

Maassen is niet de eerste cabaretier die een bezoeker wegstuurt vanwege hinderlijk lachen. Vorig jaar deed Jochem Myjer in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam hetzelfde. Hij kon zich naar eigen zeggen niet goed concentreren door de overdreven lach van de man, die de voorstelling overigens in de foyer af mocht kijken.