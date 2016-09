Heks Elphaba verrast Verkaik nog steeds

LONDEN - Willemijn Verkaik twijfelde geen seconde toen zij werd gevraagd om ter ere van de tiende verjaardag van Wicked terug te keren naar de Londense productie van de musicalhit. De Nederlandse actrice werd internationaal één van de bekendste gezichten van heks Elphaba, die vanwege haar groene huidskleur veel moeite moet doen om geaccepteerd te worden in het land Oz. Zij vertolkte de rol inmiddels meer dan 2000 keer.

Door ANP - 14-9-2016, 13:04 (Update 14-9-2016, 13:16)

"In het begin hielden mensen het nog voor mij bij", lacht ze. "Maar dat is inmiddels onbegonnen werk." De rol verveelt nog steeds niet. "Elke avond is anders. Je hebt andere tegenspelers en ander publiek. En de rol van Elphaba is zo enorm gelaagd: ze weet me bijna elke avond toch weer te verrassen."

Vanaf de eerste voorstelling herkende Verkaik veel van zichzelf in de heks. "Ze moet heel hard knokken om zichzelf te kunnen zijn en om ergens te komen in het leven. Dat universele, herkenbare thema spreekt het publiek ook heel erg aan."

De Nederlandse gaat de rol weer zes maanden spelen, in principe acht keer per week. "Dat is zwaar", beaamt de ster. "Fysiek vraagt de rol veel van je. Maar ook emotioneel is elke avond een kleine uitputtingsslag. Elphaba gaat in twee uur tijd door zoveel heftige emoties heen. Maar dat maakt het personage ook juist zo boeiend."

Een sociaal leven heeft de actrice tijdens zo'n speelperiode eigenlijk niet. "Mijn man blijft gewoon in Nederland, daar heeft hij zijn werk. Maar hij komt vaak naar Londen, zodat we elkaar toch regelmatig kunnen zien." Verder biedt Skype uitkomst. "Soms praten we, soms staat Skype gewoon een paar uur aan terwijl we ons eigen ding doen. Het voelt dan toch alsof we even samen zijn."

Verkaik staat ook echt wel open voor andere rollen. "Ik heb mijn uiterlijk mee. Maar er komt een moment waarop ik niet meer geloofwaardig ben als Elphaba", beseft ze. "In principe speel ik een jonge studente." In het buitenland was Verkaik de afgelopen jaren ook te zien in hits als Aida, Mamma Mia en Tarzan.

"Ik wil me wellicht ook achter de schermen iets meer gaan ontwikkelen, als coach of regisseur. Maar mijn grote droom is ooit nog een keer een hoofdrol in een geheel nieuwe musical te mogen spelen. Alle rollen die ik tot nu toe heb gespeeld, waren eerder door anderen vormgegeven. Volgens mij geeft het een enorme kick als jij een keer diegene mag zijn die de toon zet voor alle vertolkingen die nog na jou komen."