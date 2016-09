Bodyguard passeert half miljoen bezoekers

UTRECHT - De musical The Bodyguard heeft in een jaar tijd meer dan een half miljoen bezoekers getrokken. Dat heeft producent Stage Entertainment woensdag bekendgemaakt, voorafgaand aan het verjaardagsfeestje van de productie.

Door ANP - 14-9-2016, 7:15 (Update 14-9-2016, 7:15)

De voorstelling is woensdag precies een jaar te zien in het Beatrixtheater in Utrecht. Dit wordt gevierd met een speciale voorstelling en een feestje na afloop voor cast en crew. Ook zal directeur Albert Verlinde van Stage Entertainment aanwezig zijn bij het jubileum.

De musical is gebaseerd op de succesfilm uit 1992, over een zangeres (Whitney Houston) en haar relatie met de bodyguard die ze krijgt nadat ze bedreigingen heeft ontvangen. De zangeres wordt afwisselend gespeeld door Romy Monteiro en April Darby, de bodyguard door GTST-acteurs Dave Mantel en Miro Kloosterman.

Nederland is het eerste land na Groot-Brittannië waar het stuk te zien is. In de musical passeren grote Houston-hits als One Moment in Time, I Wanna Dance With Somebody en I Will Always Love You de revue.

Actrice Nurlaila Karim beleeft woensdagavond haar première in de rol van Nicki Marron, de zus van de vrouwelijke hoofdpersoon. The Bodyguard is nog zeker tot februari 2017 in het Beatrixtheater te zien.