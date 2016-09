Lady Gaga: minder last van paniekaanvallen

LOS ANGELES - Lady Gaga heeft minder vaak last van paniekaanvallen en kan er beter mee omgaan, weet TMZ.

Door ANP - 13-9-2016, 5:44 (Update 13-9-2016, 5:44)

Tijdens een chatsessie met Elvis Duran van de Amerikaanse zender Z100 sprak Gaga openhartig over haar muziek, acteerklussen en haar psychologische problemen. "Ik raak nog steeds wel eens in paniek maar ik ben nu ouder en kan er beter mee omgaan. Het beheerst niet meer mijn hele dag", aldus de 30-jarige artieste.

Gaga heeft meerdere technieken aangeleerd om de aanvallen de baas te zijn. "Wanneer ik er last van heb probeer ik me te realiseren dat optreden en mijn muziek juist leuk zijn. Dat showbusiness in principe leuk is. Dat er andere mensen in de wereld zijn die hier ook last van hebben. Dat helpt me kalmeren", aldus de zangeres.

Ook vertelde ze tijdens de chat dat ze bijna klaar is met de opnamen van haar nieuwe album en dat deze voor 2017 uitkomt.