ANP Amanda Seyfried en Thomas Sadoski verloofd

LOS ANGELES - Actrice Amanda Seyfried en acteur Thomas Sadoski zijn verloofd. Dat bevestigt het stel aan US Weekly.

Door ANP - 13-9-2016, 5:01 (Update 13-9-2016, 5:01)

Dit is het eerste huwelijk voor Amanda. De Mean Girls-actrice werd op 6 september in New York gefotografeerd met een dunne gouden ring om haar linkerringvinger.

''Tommy en Amanda zijn pas verloofd en deelden het vreugdevolle nieuws met hun vrienden en familie", aldus een ingewijde tegen US Weekly. Het stel ontmoette elkaar in juni 2015 tijdens de repetities van de theatershow The Way We Get By. Kort na de show speelden Amanda en Thomas samen in de speelfilm The Last Word. Op de set van die film sloegen de vonken over.

Tot september vorig jaar had de 30-jarige Amanda een relatie met acteur Justin Long, deze relatie hield twee jaar stand. De 40-jarige Sadoski scheidde vorig jaar oktober van zijn vrouw Kimberly Hope, na een huwelijk van acht jaar.