Alexis Arquette wilde sterren outen in boek

NEW YORK - Alexis Arquette, die afgelopen zondag overleed, was van plan een boek te schrijven met onthullingen over het seksleven van Hollywoodsterren. Zo laat een vriend aan Page Six weten.

Door ANP - 13-9-2016, 2:31 (Update 13-9-2016, 2:31)

De 47-jarige LHBTQIA-activiste kwam in januari dit jaar in het nieuws nadat ze op Facebook zei dat Will Smith homoseksueel is, en zijn vrouw Jada Smith lesbisch. Alexis vond de houding van het echtpaar Smith hypocriet nadat ze lieten weten te Oscars te boycotten vanwege een gebrek aan diversiteit.

Alexis zou meerdere aanbiedingen van uitgevers hebben ontvangen voor het schrijven van een boek met onthullingen. "Ze vertelde me dat ze zich aan het klaarmaken was voor het boek en dat het haar energie kostte omdat ze wist dat ze heel veel huwelijken kapot zou maken", aldus de ingewijde. .

Alexis krabbelde terug omdat ze niet klaar zou zijn voor de consequenties van de onthullingen. "Ze zei: 'Als ik dit boek schrijf, en alle waarheid op tafel gooi, dan stopt alles in Hollywood'", aldus de bron. Alexis maakte er geen geheim van dat het outen van mensen goed en gezond was.