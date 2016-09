Sharon Osbourne had burn-out en depressie

ANP Sharon Osbourne had burn-out en depressie

LOS ANGELES - Sharon Osbourne had vorig jaar last van een burn-out en een zware depressie. Dat vertelt ze maandag tijdens haar praatprogramma The Talk op de Amerikaanse zender CBS.

Door ANP - 13-9-2016, 2:30 (Update 13-9-2016, 2:30)

"Ik stortte helemaal in", vertelt Sharon. Ze werd opgenomen in het Cedars-Sinai Ziekenhuis in Los Angeles en ze had drie dagen onder andere moeite met praten. "Ik wist niks, ik kon niet nadenken en niet praten. Mijn hersenen kapten er gewoon mee".

In mei vorig jaar stopte Sharon plots met het presenteren van het praatprogramma The Talk. Zender CBS liet toen weten dat de vrouw van rockster Ozzy Osbourne, met verlof ging vanwege ziekte. Sharon was uiteindelijk ruim een maand van de beeldbuis verdwenen.

Sharon vertelde tijdens het programma dat ze zeven maanden bezig is geweest er weer bovenop te komen. "Het was een zoektocht de juiste medicatie en een goede therapeut te vinden", aldus de tv-ster. Ze besloot maandag voor het eerst openlijk te praten over haar depressie en burn-out om het taboe dat rust op de aandoeningen te doorbreken. "Je hoeft je nergens voor te schamen", zei Sharon en riep kijkers op hulp te zoeken wanneer ze zich depressief voelen.