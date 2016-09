'Alexis Arquette stierf als gevolg van aids'

ANP 'Alexis Arquette stierf als gevolg van aids'

LOS ANGELES - Alexis Arquette, die zondag overleed, zou aids hebben gehad. De 47-jarige actrice en LHBTQIA-activiste zou aan de gevolgen van deze ziekte zijn overleden.

Door ANP - 12-9-2016, 22:57 (Update 12-9-2016, 22:57)

Dat melden Amerikaanse media op basis van ingewijden. Alexis werd geboren als man en was te zien in films als Pulp Fiction, The Wedding Singer en Bride of Chucky.

Zo’n tien jaar geleden onderging een Arquette een geslachtsveranderende operatie. Zij vertelde openhartig over haar transformatie in de documentaire Alexis Arquette: She’s my brother die in 2007 in première ging.

Alexis ontpopte zich tot een vurig pleitbezorger voor transgenderrechten. Haar familie heeft fans en bekenden gevraagd hen geen bloemen te sturen, maar in plaats geld te doneren aan organisaties die zich inzetten voor de rechten van homoseksuelen en transseksuelen.