Bond-girl Léa Seydoux verwacht eerste kind

PARIJS - De Franse actrice Léa Seydoux verwacht haar eerste kind. Het blad People constateerde dit toen de ster op het festival van Toronto over de rode loper liep. Zij is op het festival vanwege de première van haar nieuwe film It’s only the End of the World.

12-9-2016

De 31-jarige Seydoux werd vooral bekend van haar rol als Bond-girl in de 007-film Spectre. Ook was zij te zien in het lesbische drama La Vie d’Adele, die drie jaar geleden op het festival van Cannes de Gouden Palm won.

De actrice is over het algemeen erg gesloten over haar privéleven. Zij is al enkele jaren samen met dezelfde vriend, die niet in de entertainmentwereld werkt. Seydoux stelde in het verleden wel weinig te hebben met het instituut huwelijk.