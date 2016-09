Chef’Special gaat naar Ziggo Dome

ANP Chef’Special gaat naar Ziggo Dome

AMSTERDAM - Chef’Special geeft op 7 oktober een concert in Ziggo Dome in Amsterdam. Het wordt de grootste show uit de carrière van de band. De kaartverkoop is maandagavond van start gegaan.

Door ANP - 12-9-2016, 20:06 (Update 12-9-2016, 20:06)

De band is net terug uit de Verenigde Staten waar de groep de afgelopen drie maanden op tournee is geweest. De formatie uit Haarlem stond in het voorprogramma van Twenty One Pilots. De Noord-Amerikaanse arena-tour van 47 shows deed onder andere het wereldberoemde Madison Square Garden in New York en Red Rocks Amphitheatre in Denver aan.

In Nederland brak de band door met de hit In Your Arms. De groep ontving een gouden plaat voor het album Passing Through. De Haarlemse band speelde ook op festivals als Lowlands en Pinkpop.