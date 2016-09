Raoul Heertje heeft rol in tv-serie

AMSTERDAM - Cabaretier Raoul Heertje heeft een rol bemachtigd in de nieuwe Nederlandse serie Voetbalmeisjes. Hij is in een van de afleveringen te zien als voetbalcoach en talentspotter van de KNVB.

Door ANP - 12-9-2016, 17:13 (Update 12-9-2016, 17:13)

Dat heeft producent Bos Bros maandag gemeld. Het is voor het eerst in lange tijd dat Heertje een rol in een serie speelt. Eerder was hij in All Stars te zien als zwarthandelaar en speelde hij in In het belang van de staat een rechercheur.

De serie Voetbalmeisjes vertelt over het multiculturele meidenelftal FC Athena. De meisjes zoeken in de serie uit wie ze zijn te midden van een door jongens gedomineerde voetbalclub. Regisseurs Sia Hermanides en Alieke van Saarloos vonden Heertje zeer geschikt voor de rol, aldus een woordvoerster.

Genomineerd

De elfdelige serie is vanaf 15 oktober te zien bij NPO Zapp. Op 25 september vindt op het Nederlands Film Festival in Utrecht een publiekspremière plaats waar vier afleveringen worden vertoond. Hierbij is een groot deel van de cast en crew aanwezig. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Voetbalmeisjes is al genomineerd voor de prestigieuze internationale televisieprijs Prix Genève 2016.