Gordon strijdt verder voor ouderen

AMSTERDAM - Als het aan Gordon ligt, blijven hij en Gerard Joling zich nog lang inzetten voor de ouderen in Nederland. Het succes van hun gezamenlijke programma's smaakt naar meer. "Geer en ik mogen hier niet mee stoppen", zegt Gordon strijdlustig in De Telegraaf.

Door ANP - 12-9-2016, 7:51 (Update 12-9-2016, 7:51)

"De zorg is een belangrijk politiek vraagstuk, dat moet onder de aandacht blijven", vindt Gordon, die al heel wat ideeën heeft voor een vervolg van Geer & Goor. "We kunnen in een nieuwe serie misschien ook de mensen in de zorg belichten en ze dan helpen met bejaarden wassen en onder de douche zetten", oppert hij. "We zijn bij Mark Rutte geweest. We hopen dat we hebben kunnen bijdragen aan het terugdraaien van 500.000 euro aan bezuinigingen. Dat was geen politieke stunt."

De presentator, die maandagavond weer op de buis is met een nieuw seizoen Nooit meer naar huis, vraagt zich ook af waarom Omroep MAX niet meer doet voor ouderen. Gordon vindt dat de omroep zijn verantwoordelijkheid als 'ouderenzender' moet nemen. "Ze zullen vast wel programma’s over dit onderwerp hebben, maar die zijn onderbelicht. Amusement is prima, maar ga niet aan je doel voorbij", adviseert hij.

"Dat wij het nu op een commerciële zender hebben gedaan is niet erg: de ouderen varen er wel bij, maar het is eigenlijk niet onze taak", vervolgt Gordon. "Wij doen acht afleveringen en dan een jaar niets. Ja, je hoeft geen Geer en Goor te gaan maken, maar doe in ieder geval íets in de tussenliggende tijd om geld in te zamelen voor de ouderenzorg. Ik hoop dat dat gaat gebeuren. Ik hoop het echt."