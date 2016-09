Patricia Arquette rouwt om dood zus

LOS ANGELES - Patricia Arquette rouwt om de dood van haar zus de acteur en transgengeractivist Alexis Arquette. "Aan mijn beste vriend", schreef de actrice op Twitter bij een link naar het nummer Cosmic Dancer van T. Rex. "Mijn Lexy", voegde ze hier aan toe.

Door ANP - 12-9-2016, 2:02 (Update 12-9-2016, 2:02)

Ook deelde Patricia een link naar het nummer Starman van David Bowie. Zij en haar andere zus Rosanna en broers Richmond en David zongen dit nummer voor Alexis terwijl ze zondag overleed, zo liet de acteursfamilie weten in een persverklaring. David deelde via Twitter een foto van hem en Alexis, die hij beschrijft als "voor eeuwig mijn held". Ook Davids ex Courteney Cox stond via Twitter stil bij de dood van Alexis. "Ik zal voor altijd van je houden en je blijven missen."

Volgens TMZ was de 47-jarige Alexis al enige tijd ziek. "Ze vertrok voordat we er klaar voor waren haar te laten gaan", zo schreven Patricia en haar broers en zus in hun verklaring. Ze beschrijven Alexis als hun leraar. "Terwijl Alexis tot vrouw transformeerde, leerde ze ons over tolerantie en acceptatie. Tijdens dit proces werd ze onze zus, en leerde ze ons wat echte liefde is."

Als man was Alexis onder meer te zien in de films Pulp Fiction en The Wedding Singer. In 2007 verscheen en documentaire over haar transformatie tot vrouw, Alexis Arquette: She's My Brother. Haar familie heeft fans en bekenden gevraagd hen geen bloemen te sturen, maar in plaats daarvan in de naam van Alexis geld te doneren aan organisaties die zich inzetten voor de rechten van homo's en transseksuelen.