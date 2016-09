Louis en Theo d'Or voor Kesting en Dierickx

AMSTERDAM - Hans Kesting en Wine Dierickx hebben de belangrijkste toneelprijzen van Nederland gewonnen. Kesting kreeg de Louis d'Or, de prijs voor beste mannelijke hoofdrol, voor zijn rol als Richard III in Kings of War van Toneelgroep Amsterdam. Dierickx won de vrouwelijke tegenhanger, de Theo d'Or, voor haar rol van helpdeskmedewerker Karen in de voorstelling Helpdesk van Wunderbaum.

11-9-2016

De acteurs kregen de onderscheidingen zondagavond uitgereikt in de Amsterdamse Stadsschouwburg, tijdens het Gala van het Nederlands Theater. Daarmee wordt het Nederlands Theater Festival afgesloten.

,,Hans Kesting is iemand voor wie je naar een voorstelling gaat - en hij verblufte de jury twee keer dit seizoen in zowel Kings of War als in De Welwillenden. Wat hij toevoegt aan energie is onvoorstelbaar", luidt het commentaar in het juryrapport. En over Dierickx in Helpdesk zegt de jury: ,,Ongelooflijk uitgekiend bespeelt Dierickx de toeschouwer met deze haast wiskundige schakeling tussen emoties en telefoongesprekken."

Coloimbina

Actrice Ilke Paddenburg won de Colombina, de onderscheiding voor de beste vrouwelijke bijrol. De jury vond haar ,,geraffineerd'' en ,,prachtig" in Een soort Hades van Theater Utrecht. De Arlecchino, de prijs voor de beste mannelijke bijrol, ging naar Risto Kübar voor zijn rol in Dit zijn de namen van NTGent. ,,Met iets instinctiefs in zijn spel, alsof hij elk moment kan aanvallen, draagt hij de spanning van de hele voorstelling."

De Regieprijs voor meest indrukwekkende regieprestatie van het afgelopen seizoen was voor Thibaud Delpeut, de regisseur van Een soort Hades.