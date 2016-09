Leonardo DiCaprio geïnspireerd door Al Gore

TORONTO - Leonardo DiCaprio werd pas echt milieuactivist na een gesprek met Al Gore. Dat zegt de acteur en regisseur tegen People. “Ik sprak met hem in het Witte Huis”, vertelt DiCaprio. “Hij maakte een tekening voor me om te laten zien hoe erg het gesteld was met onze aarde.”

Door ANP - 10-9-2016, 10:32 (Update 10-9-2016, 10:32)

People sprak met de acteur op het Toronto International Film Festival. DiCaprio promoot daar zijn nieuwe documentaire The Ivory Game. De film beleeft de wereldpremière nadat kijkers van Nexflix al eerder een voorproefje van de docu kregen voorgeschoteld.

“Ik was vroeger al erg begaan met het uitsterven van diersoorten. Maar na het gesprek met Gore werd ik pas echt activist”, legt de acteur uit. “Ik was begin twintig toen ik het gesprek met hem had.” Sindsdien zet DiCaprio zich in om mensen bewust te maken van de gevaren van de opwarming van de aarde. Zijn stichting heeft tot nu toe ruim 50 miljoen euro bijeen geharkt.

DiCaprio wordt overigens genoemd in een groot Maleisisch fraudeschandaal. Hij is daarover al verhoord door de FBI, melden media in Amerika.