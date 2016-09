Album Danny Vera nieuw in albumlijst

AMSTELVEEN - Danny Vera heeft voor het eerst de eerste tien van de Album Top 100 weten te bereiken. De zanger komt met Outsider binnen op de vijfde plaats in de lijst en is daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer.

Door ANP - 9-9-2016, 15:53 (Update 9-9-2016, 15:53)

Vera, onder meer bekend als huiszanger in het praatprogramma Voetbal Inside, behaalde drie keer eerder een notering in de albumlijst. Tot nu toe was The New Black And White Pt. II zijn best scorende plaat met een veertiende plaats.

Ondertussen blijft Broederliefde de onbetwiste nummer 1 in de lijst. De Rotterdammers gaan voor de veertiende week aan kop met Hard Work Pays Off 2. Het album verkoopt en streamt bijna twee keer zoveel als de belangrijkste achtervolger: Django Wagner.

Album Top 10 week 37

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

2. (2) Django Wagner - Emoties

3. (5) Rotterdam Airlines - Gate 16

4. (6) Drake - Views

5. (-) Danny Vera - Outsider

6. (11) Justin Bieber - Purpose

7. (3) Toppers - Toppers in Concert 2016. Royal Night of Disco

8. (13) Glowinthedark & SFB - Lituatie

9. (12) Adele - 25

10. (14) Coldplay - A Head Full Of Dreams