‘Dankzij Trix komen er meer paleontologen’

ANP ‘Dankzij Trix komen er meer paleontologen’

LEIDEN - Dankzij de komst van T-Rex Trix naar museum Naturalis in Leiden komen er veel meer Nederlandse paleontologen. Dat voorspelt bioloog Freek Vonk, die de komst van het fossiel begeleidde, daags voordat het dinosaurusskelet voor het publiek te zien is.

Door ANP - 9-9-2016, 13:01 (Update 9-9-2016, 13:01)

“Trix stimuleert ons om na te denken over de wereld om ons heen”, stelt Vonk tegen het ANP. “Een ontmoeting met zo’n fossiel prikkelt de verbeelding. Hoe leefden die dieren 67 miljoen jaar geleden, hoe joegen ze, hoe gedroegen ze zich?” Zeker kinderen stellen heel veel vragen, merkt de bioloog. “Ik denk dat Trix voor een hele nieuwe reeks paleontologen gaat zorgen. En dat is terecht, want het is een prachtig vak.”

Naturalis wordt het eerste museum buiten de VS dat een T-rex-fossiel tentoonstelt. Trix is een van de meest complete T-rex-fossielen die ooit is gevonden. Zo’n tachtig procent van het skelet is opgegraven in Amerika. De botten die ontbraken zijn gereconstrueerd met 3D-technieken. “Dit is de Mona Lisa van Naturalis”, omschrijft Vonk hoe bijzonder het nieuwe museumstuk is. “Ieder museum heeft één pronkstuk waar iedereen naar uitkijkt, net zoals het Rijksmuseum de Nachtwacht heeft.”

Het skelet van Trix is vanaf 10 september voor het publiek te bezichtigen.