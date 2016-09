Melissa George ziekenhuis ingeslagen

ANP Melissa George ziekenhuis ingeslagen

PARIJS - Grey's Anatomy-actrice Melissa George is donderdag na een vechtpartij met haar partner opgenomen in het Cochin ziekenhuis in Parijs, zo meldt Paris Match.

Door ANP - 9-9-2016, 2:06 (Update 9-9-2016, 2:06)

De 40-jarige Melissa belde woensdagnacht vanuit huis de politie en vertelde de dienders dat ze was aangevallen en mishandeld door haar vriend, de Franse ondernemer Jean-David Blanc. Op donderdag is Melissa voor 24 uur opgenomen in het ziekenhuis ter observatie.

Melissa is behandeld voor een opgezwollen gezicht, misselijkheid en duizeligheid, zo blijkt uit het rapport van de Parijse politie. Ook vertelde ze last te hebben van pijn over haar hele lichaam als gevolg van het handgemeen.

Melissa en Jean-David zijn sinds 2011 samen en hebben twee zoons: de 2-jarige Räphael en de 10-maanden oude Solal. Woordvoerders van de actrice wilden nog niet op het incident in Parijs reageren.