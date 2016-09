Demi Lovato mede-eigenaar afkickkliniek

ANP Demi Lovato mede-eigenaar afkickkliniek

LOS ANGELES - Demi Lovato is sinds kort een van de eigenaren van afkickkliniek Cast Centers in Los Angeles. Dat vertelt de 24-jarige zangeres in een interview met CBS News.

Door ANP - 8-9-2016, 21:41 (Update 8-9-2016, 21:41)

Demi is mede-eigenaar geworden van de kliniek waar zij in 2013 werd geholpen om van haar depressie, boulimia en drank- en drugsmisbruik af te komen. ''Waarom ik mij heb ingekocht? Ik weet niet wat het zegt, maar het voelt gewoon goed'', zegt Lovato over de aankoop van haar aandeel.

Mike Bayer, directeur van Cast, zegt dat Demi 'heel erg gesloten' was aan het begin van haar behandeling. Ze wilde alleen maar slapen en was erg kortaf. ''Zij gaf nergens om'', aldus Bayer. Lovato beaamt dat ze niet bepaald de ideale patiënt was. ''Ik was een nachtmerrie.''

De zangeres is trots op zichzelf dat ze inmiddels kan functioneren zonder drugs of alcohol. ''Daarom ben ik nu ook hier, in levende lijve en succesvoller dan ik ooit ben geweest.''