Ska-legende Prince Buster overleden

MIAMI - Ska-legende Prince Buster is op 78-jarige leeftijd overleden. De bekende Engelse dj David Rodigan maakte het overlijden van Cecil Bustamente Campbell, zoals de echte naam van Prince Buster luidt, bekend via Twitter.

8-9-2016

Prince Buster was in de jaren zestig al actief in de ska-wereld. Hij produceerde de hit Oh Carolina van The Folkes Brothers. Het intro van dat nummer werd in 1993 gesampled door Shaggy, die er vervolgens een wereldhit mee scoorde.

In de jaren zestig bouwde Prince Buster een succesvolle carrière op als ska-artiest. Vooral in het Verenigd Koninkrijk was hij bekend. In Nederland had hij begin jaren zeventig een hit met Dance Cleopatra Dance.

Eind jaren zeventig kreeg Prince Buster weer succes. Hij profiteerde van de ska-revival en was een grote inspiratiebron voor Engelse bands als Madness, The Specials en The Selector.