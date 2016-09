Man Barbie: Gordon met zichzelf in de knoop

AMSTERDAM - Michael van der Plas heeft een flinke sneer gemaakt richting Gordon. Tegenover Shownieuws maakt hij duidelijk hoe hij over de zanger denkt, nadat Gordon kritiek had op het uiterlijk van realityster Samantha van der Plas, oftewel Barbie.

Door ANP - 8-9-2016, 20:42 (Update 8-9-2016, 20:42)

Gordon had woensdagavond stevige kritiek op het uiterlijk van Michaels vrouw Samantha. ''Ik zit met ongeloof naar de promo te kijken van Barbie (Samantha) en haar man Michael. De arts die hiervoor verantwoordelijk is dient onmiddellijk uit zijn functie te worden gezet!'', schreef de zanger op Facebook.

Michael geeft in Shownieuws zijn reactie op de opmerking van Gordon. ''Misschien zit hij een beetje met zichzelf in de knoop, want dat zit hij wel vaker natuurlijk. Een echte relatie kan die man ook niet vinden dus ik heb wel een beetje te doen met Gordon eigenlijk.''

Samantha lijkt er ondertussen niet echt mee te zitten. ''Ik vind jouw shows wel leuk en je bent geen lelijke vent om te zien. Ben ook naar de Toppers geweest en vond het geweldig'', schrijft Barbie op Facebook. ''Tot ziens dan maar schat. Bij Hotter than my daughter zal het wel worden.''