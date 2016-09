'Lewis Hamilton en Winnie Harlow verliefd'

ANP 'Lewis Hamilton en Winnie Harlow verliefd'

LONDEN - Lewis Hamilton en Winnie Harlow zijn meer dan vrienden. Dat schrijft The Sun. De 31-jarige F1-wereldkampioen en het 22-jarige model zijn afgelopen zomer aan het daten geslagen.

Door ANP - 8-9-2016, 18:27 (Update 8-9-2016, 18:27)

''Lewis en Winnie kennen elkaar al een tijdje. Ze hebben vorig jaar samen gefeest in New York, maar onlangs is het wat serieuzer geworden'', onthult een insider. ''Ze hebben een paar dates achter de rug en ze was aanwezig bij een F1-feestje in Londen in juli.''

De coureur en de voormalige deelneemster van America's Next Top Model, die de huidaandoening vitiligo heeft, verlieten dinsdagavond in Londen samen de GQ Awards. Ze vertrokken wel in verschillende auto's om geen aandacht te trekken. Vervolgens doken ze woensdag samen op in New York bij de modeshow van Kanye West, die zijn nieuwe kledinglijn lanceerde. Het stel poseerde samen op Snapchat.