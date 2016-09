Sandra Hay: Barry is een comazuiper

ANP Sandra Hay: Barry is een comazuiper

AMSTERDAM - Golden Earring-zanger Barry Hay is bijna zeventig, maar volgens zijn echtgenote Sandra nog lang niet vies van alcohol. “Een comazuiper. Zo is het”, zegt Sandra in nrc.next over de rocker.

Door ANP - 8-9-2016, 9:04 (Update 8-9-2016, 9:04)

Van aftakeling is desondanks niets te merken bij Barry, die vorige week zijn biografie presenteerde. “Hij heeft het beste gebit van de tandartspraktijk, vijf keer per week staat hij in de sportschool. Geen botox, niks. Iedereen denkt dat hij zijn haar verft, maar dat is onzin. Hij heeft gewoon goed dna.”

Volgens Sandra is Barry ‘de laatste van een uitstervende generatie’. “Je had Ramses Shaffy, Herman Brood, nu alleen nog Bèr.”

De twintig jaar jongere Sandra vindt dat zij het goede voorbeeld moet geven. “Als ik sterk ben en het goede voorbeeld geef, houdt Bèr zich ook wel in. Tot ik één glaasje neem, dan gaat hij compleet los.”