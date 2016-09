Patrick Dempsey wilde huwelijk niet opgeven

LONDEN - Hoewel de scheiding al was aangevraagd, kon Patrick Dempsey het toch niet over zijn hart verkrijgen om zijn vrouw Jillian te laten gaan. De acteur ontdekte pas toen dat hij haar helemaal niet kwijt wilde.

Door ANP - 7-9-2016, 16:11 (Update 7-9-2016, 16:11)

"Ons huwelijk was niet iets dat ik zomaar wilde laten lopen", vertelt Patrick in een openhartig interview met People. "Ik had niet het gevoel dat het al klaar was. En we wilden er allebei aan werken. Dus toen zijn we opnieuw begonnen."

Het beeld dat hun gezin wellicht uit elkaar zou worden getrokken voelde volgens Patrick 'eng'. "Alsof er een groot gedeelte van je leven dreigt te eindigen", zegt hij daarover. Dankzij een relatietherapeut konden Patrick en Jillian de scheuren in hun huwelijk weer repareren. "Jill en ik besloten dat het echt tijd was om te werken aan onze problemen. We wilden ook een voorbeeld zijn voor de kinderen."

Patricks relatie met Jillian voelt nu als 'een nieuw begin'. De acteur, te zien in Bridget Jones's Baby, weet nu naar eigen zeggen wat je moet doen om je relatie sterk te houden. "Je moet communiceren, open blijven en niet lui worden. En veel seks hebben."