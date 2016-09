Hannah Hoekstra in de prijzen in Montreal

ANP Hannah Hoekstra in de prijzen in Montreal

MONTREAL - Hannah Hoekstra is eerder deze week in de prijzen gevallen tijdens het Internationaal filmfestival van Montreal. De Nederlandse actrice kreeg de Prix d’Interprétation Féminine voor haar hoofdrol in De Helleveeg.

Door ANP - 7-9-2016, 12:01 (Update 7-9-2016, 12:01)

Regisseur André van Duren nam de prijs voor beste actrice namens Hannah in ontvangst. Hannah was de enige Nederlandse winnaar. Wel viel de Vlaamse regisseur Nic Balthazar in de prijzen met de Belgisch-Nederlandse co-productie Everybody Happy. Nic werd verkozen tot beste regisseur.