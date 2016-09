Sanne Hans zoekt ‘hartzeer’ van fans

ROTTERDAM - Zelf heeft ze geen ‘hartzeer’ meer en dus gaat Miss Montreal op zoek naar dat van haar fans. Tijdens haar theatertour en in haar nieuwe tv-programma Lieve S-S-Sanne schrijft Sanne Hans liedjes voor het publiek.

“Ik krijg via Facebook zóveel persoonlijke verhalen waarin mensen vertellen hoeveel steun ze hebben gehad aan een liedje van mij. Maar dat gaat niet echt over hen”, vertelt Sanne aan het AD. “Omdat ik tegenwoordig geen hartzeer meer heb om over te schrijven, dacht ik: waarom ga ik geen liedjes maken voor mijn fans?”

Tijdens haar theatertour was dat al een groot succes. “Iedereen was zó dankbaar, blij en in tranen. Ik dacht: ik ben gek als ik hier niet meer mee doe.” Vanaf woensdagavond is ook op televisie te zien hoe Sanne met de bijzondere verhalen van anderen aan de slag gaat.

Volgens de zangeres kunnen de tissues klaar worden gezet. “Het is een programma met een lach en héél veel tranen. Mooie tranen, die voorkomen uit verwerking, dankbaarheid of blijdschap.”