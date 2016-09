Dennis zet vrienden op onbewoond eiland

AMSTERDAM - Dennis Weening is niet alleen de presentator van Expeditie Robinson. Hij regelt ook elk jaar wel een paar bekende Nederlanders die voor het oog van de camera proberen te overleven, vertelt hij woensdag in Metro.

Door ANP - 7-9-2016, 7:03 (Update 7-9-2016, 7:03)

“Ik heb inderdaad wel vaak dat als ik mensen tegenkom waarvan ik denk: dat is een leuke, ik hen dan vraag of ze niet eens mee willen doen”, zegt Dennis. Zo eindigden vorig jaar Vieze Freddie, Mister Polska en Rik Brandsteder dankzij de presentator op een onbewoond eiland. Dit jaar nemen Kraantje Pappie en Lex Uiting op Dennis’ initiatief deel aan het survivalprogramma van RTL 5, dat woensdagavond weer op tv is.

Niet al zijn vrienden zijn even blij met Dennis’ idee als ze eenmaal op het eiland zitten, geeft hij toe. “De een is me inderdaad meer dankbaar dan de ander ja. Maar goed, het is ook gewoon heel zwaar, dat weet ik ook.”

Nicolette Kluijver, die Expeditie Robinson presenteert naast Dennis, heeft nog nooit een van haar bekende vrienden zo ver gekregen deel te nemen. Als ze iemand aan mag wijzen, weet ze wel wie ze kiest: Albert Verlinde. “De laatste weken van de zomer heb ik veel met Albert bij Boulevard gewerkt. Nu hij daarmee is gestopt, zou ik hem weleens in Robinson willen zien.”