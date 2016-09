Chevy Chase weer in afkickkliniek

LOS ANGELES - Chevy Chase laat zich behandelen voor alcoholproblemen. De acteur is vrijwillig vertrokken naar een afkickkliniek in de Amerikaanse staat Minnesota.

Door ANP - 6-9-2016, 4:15 (Update 6-9-2016, 4:15)

De woordvoerster van de Community-ster omschrijft de therapie als onderhoud. "Chevy wil op zijn best zijn", verklaart ze tegenover TMZ. De 72-jarige acteur kampte al eerder met drugs- en alcoholproblemen; in de jaren 80 werd hij behandeld voor het overmatige gebruik van pijnstillers en voor een cocaïneverslaving.

In een interview in 2013 verklaarde hij dat zijn drugsgebruik van weleer wel meeviel: "Het moment dat mijn neus pijn ging doen, checkte ik al in bij de Betty Ford kliniek." In 2006 schreef hij een ingezonden stuk in de New York Times waarin hij first lady Betty Ford bedankte voor haar inzet in de verslavingszorg. "Als de vrouw van meneer Ford niet zo moedig was geweest om toe te geven dat ze een alcoholprobleem had, had ik nooit de hulp gekregen die ik zo hard nodig had."