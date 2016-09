Ups en downs voor Dave Roelvink na verhuizing

AMSTERDAM - Dave Roelvink is het huis uit en merkt dat zijn vader Dries daar minder moeite mee heeft dan zijn moeder Luciënne. ''Mijn vader was zestien toen hij op eigen benen kwam te staan. Ik ben laat'', zegt de 22-jarige Dave, die vanaf donderdag te zien is in zijn eigen tiendelige realityserie Dave het huis uit op RTL XL.

Door ANP - 5-9-2016, 16:22 (Update 5-9-2016, 16:22)

''Mijn vader maakt zich wel een beetje zorgen, maar dat is totaal onterecht. Het gaat namelijk helemaal goed'', zegt Dave, die deze zomer in Amsterdam een appartement voor zichzelf vond. ''Mijn moeder had er meer moeite mee."

Dave het huis uit is een spin-off van De Roelvinkjes, waarin vorig jaar te zien was hoe Dave zijn carrière als dj begon. In de nieuwe reeks wordt Dave gevolgd bij het verlaten van zijn ouderlijk huis. Hij woonde bij zijn vader in de P.C. Hooftstraat. ''Vorige maand zijn we begonnen met de opnames. Ik ben woningen gaan bezichtigen totdat ik eentje vond die me bevalt. Ik zocht een appartement in Amsterdam, in een gezellige buurt in De Pijp of De Jordaan. Uiteraard zijn ook mijn familieleden weer te zien in de nieuwe serie, zij keren terug."

Wasmachine

Het bevalt Dave uitstekend om op zichzelf in Amsterdam te wonen. ''Wassen en koken, ik moet het nu allemaal zelf doen. Dat is wat zwaar in het begin. Zet mij met een wasmachine in één ruimte, dan kom ik mezelf wel tegen. Het is allemaal voor het eerst."

''Het op mezelf wonen bevalt me goed, met ups en downs. Het geeft vooral rust. Ik ben als dj veel onderweg met draaien in het hele land. Dan is het lekker om thuis te komen en op de bank te ploffen. Ik ben intussen wel gesetteld, al moet ik nog een paar dingetjes doen in huis."

Dave wil nog niet kwijt of hij nog een housewarming geeft voor familie en vrienden. ''Daarvoor moet je maar kijken. Het worden tien afleveringen." RTL XL zet vanaf donderdag 18.00 uur elke week een nieuwe aflevering online. De reeks is de eerste die speciaal voor RTL XL geproduceerd is. Donderdagavond begint op RTL5 Expeditie Robinson, waarin Dave een van de kandidaten is.