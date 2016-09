Carolien Spoor getrouwd met Jon Karthaus

AMSTERDAM - Carolien Spoor is afgelopen weekeinde in het huwelijksbootje gestapt met Jon Karthaus. Via Instagram deelde de 28-jarige actrice een trouwfoto.

Door ANP - 5-9-2016, 15:09 (Update 5-9-2016, 15:09)

“Ons sprookje is werkelijkheid geworden… Dank aan al onze dierbaren voor het meest memorabele & liefdevolle weekend uit ons leven”, schreef Carolien bij de foto.

Carolien en John trouwden in Italië, waar ze in juli in ondertrouw gingen. De twee, die sinds 2005 samen zijn, vertelden meermaals te dromen van een huwelijk in Italië. Volgens De Telegraaf woonden onder anderen Halina Reijn, Géza Weisz en Manuel Broekman de huwelijksvoltrekking bij. Halina deelde een foto waarop ze met haar vriendengroep poseert op Instagram. Marly van der Velden trad volgens de krant op als getuige.