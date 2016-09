Frans Bauer herdenkt vader op Facebook

ANP Frans Bauer herdenkt vader op Facebook

FIJNAART - Frans Bauer heeft op Facebook zijn vader herdacht. Vader Chris zou zondag 72 jaar geworden zijn. De vader van de zanger overleed anderhalf jaar geleden na een hartstilstand.

Door ANP - 4-9-2016, 14:24 (Update 4-9-2016, 14:24)

In de emotionele boodschap, helemaal in hoofdletters geschreven, laat Frans er geen twijfel over bestaan dat hij zijn vader ontzettend mist. “Pa, wat mis ik je”, schrijft hij. “Kon ik je nog maar even vasthouden of even samen praten van man tot man.”

Frans mist de goede raad die Chris hem gaf. “Elke grote stap die komen gaat, doe ik nu alleen”, schrijft hij. “Mijn hart huilt vandaag, terwijl het vroeger blij was.”