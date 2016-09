Ongeluk op set van Kitchen Impossible

AMSTERDAM - Tijdens de opnames van het nieuwe Net5-programma Kitchen Impossible is vrijdag een verhuislift omgevallen, voor de ingang van het restaurant waar presentator Arie Boomsma en chef-kok Robert Kranenborg werkzaam waren.

Door ANP - 4-9-2016, 10:59 (Update 4-9-2016, 10:59)

Volgens een woordvoerster van Net5 raakten daarbij een productiemedewerker en de eigenaar van het restaurant bekneld. Ze zijn lichtgewond. De productiemedewerker is nog in behandeling, zegt de Net5-woordvoerster zondag. Arie Boomsma, Robert Kranenborg en de acht kandidaten van het tv-programma zijn ongedeerd. De verhuislift stond bij het naastgelegen restaurant. De inspectie SZW doet onderzoek naar het ongeluk.

In Kitchen Impossible stoomt Robert Kranenborg mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking klaar voor een baan in de horeca. De acht stagiaires hebben verschillende beperkingen, zoals Gilles de la Tourette, doofheid of het Syndroom van Down. Ze krijgen vier weken les van de topkok. Net5 zendt Kitchen Impossible vanaf woensdag 30 november uit.