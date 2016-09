Tristan Thompsom vergezelt Khloé in Mexico

CABO SAN LUCAS - Basketballer Tristan Thompson vergezelt Khloé Kardashian tijdens een korte trip naar Mexico. Ooggetuigen vertellen aan E! News dat ze dit Labour Day-weekend samen zijn gezien in de badplaats Cabo San Lucas.

Door ANP - 4-9-2016, 10:07 (Update 4-9-2016, 10:07)

De 25-jarige NBA-speler van de Cleveland Cavaliers en de realityster werden vrijdagavond gezien in de nachtclub Mandala, samen met Khloé's goede vriendin Malika Haqq. ''Ze lachten veel, maar ze kusten niet en we zagen ook niet dat ze elkaars hand vasthielden'', zegt de bron.

Een andere bron van E! News zegt dat Khloé en Tristan alleen vrienden zijn en niet aan het daten. Het paar is al vaker samen gezien, onder meer in de club Bootsy Bellows in Los Angeles en afgelopen week op een balkon van een villa in Beverly Hills.

De realityster was eerder getrouwd met voormalig basketbalspeler Lamar Odom.