ANP Heleen van Royen koopt appartement

AMSTERDAM - Schrijfster Heleen van Royen heeft een appartement in Amsterdam gekocht. Volgens de website bekendeburen.nl gaat het om een driekamerappartement met een woonoppervlakte van 59 vierkante meter.

Door ANP - 3-9-2016, 14:27 (Update 3-9-2016, 14:27)

Volgens buurtbewoners hebben Heleen en haar vriend Bart al flink geklust in het huis, maar het is onduidelijk of ze er echt zelf gaan wonen. Volgens Bekende Buren woont het stel nu in een huurhuis in Hilversum. Mogelijk gaat de zoon van Heleen in het appartement wonen.