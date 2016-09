Guus en Carlo trots op eigen Suske & Wiske

AMSTERDAM - Een grote eer vonden Guus Meeuwis en Carlo Boszhard het. Ze mochten voor het goede doel een eigen Suske & Wiske-strip maken. En initiatiefnemer SOS Kinderdorpen had geluk, want met Guus en Carlo aan boord hadden ze het zonder te weten twee megafans gestrikt.

Door ANP - 3-9-2016, 7:49 (Update 3-9-2016, 7:49)

“Ik vond het direct superleuk”, reageert Guus tegenover BuzzE. “Wat zij niet wisten toen ze me vroegen is dat ik groot fan ben van Suske & Wiske, al van kinds af aan. We hadden ze allemaal en ik heb ze echt verslonden.”

Ook Carlo bewaart goede herinneringen aan zijn jeugd vol Suske & Wiske-avonturen. “Ik ben al jaren fan. Het is echt mijn jeugd. Als mijn vader en moeder nog lagen te slapen was ik al aan het lezen”, vertelt de presentator, die sinds enkele jaren ook de hele collectie thuis heeft dankzij het programma Ik Wed Dat Ik Het Kan.

Weddenschap

“Er was eens een kandidaat die aan een enkel plaatje het album kon herkennen”, aldus Carlo. “Voor die weddenschap hebben we toen alle Suske & Wiske-albums opgestuurd gekregen. Toen de opnames er op zaten wist ik niet hoe snel ik al die albums op m’n achterbank moest zetten.”

De zanger en presentator stonden vrij in het bedenken van een nieuw verhaal, wat later door Gerben Valkema en Romano Molenaar werd ‘verstript’. Omdat het liefhebberij is, was dat geen enkel probleem. Beiden verwerkten naast de overbekende personages ook allerlei klassieke figuren in hun verhaal zoals schurk Krimson en De Charmante Koffiepot.

Deskundige

“Mijn strip kwam tot stand vanuit mijn eigen beleving als Suske & Wiske-deskundige”, vertelt Guus, wiens album de titel De Grandioze Gitaar heeft gekregen. “Ik wilde dat het een echt Suske & Wiske-verhaal zou worden. En ik denk dat dat goed gelukt is.”

Ook Carlo, die De Irritante Imitator schreef, is supertrots op het eindresultaat. Op zijn verzoek maakte tekenaar Romano ‘een mooie mix’ tussen realistisch en grappig in. “Het is namelijk een over de top-verhaal en zo werd het een mooie mix.”

Winkel

Guus en Carlo zijn niet de enige BN’ers die hun eigen Suske & Wiske-verhaal mochten maken. Ook Wilfred Genee, Aaf Brandt Corstius, Esther Verhoef en Karin Amatmoekrim kropen in de pen. Hanco Kolk, Gerard Leever, Eric Heuvel en Michiel de Jong waren hun tekenaars.

Vanaf zaterdag ligt er wekelijks een album in de winkel. De hele set is dit weekeinde al verkrijgbaar op het Brabants Stripspektakel in Veldhoven en via de site van het AD. De opbrengst gaat bijna volledig naar SOS Kinderdorpen. Deze organisatie zorgt er in 134 landen voor dat kinderen zonder ouders of veilig thuis weer in een familie kunnen opgroeien.