ANP Kate Moss plant bruiloft op Grieks eiland

LONDEN - Kate Moss wil nog voor de kerst trouwen met aristocraat Nikolai von Bismarck. Alhoewel haar scheiding van Jamie Hince nog niet is afgerond, plant het 42-jarige supermodel al een bruiloft op het Griekse eiland Hydra.

Door ANP - 2-9-2016, 10:07 (Update 2-9-2016, 10:07)

''Ze willen een kleine ceremonie in het bijzijn van een paar familieleden en vrienden. Het plan is om daarna terug te gaan naar Londen om het te vieren met een grotere groep'', weet een insider te vertellen aan The Sun.

Kate en Nikolai hebben net een vakantie van bijna vier weken op Griekenland achter de rug. ''Ze zijn verliefd geworden op het land Griekenland nadat ze daar vorige maand naartoe zijn gegaan. Daar ging het balletje rollen en begonnen ze met het plannen van de bruiloft.''

Moss en Von Bismarck zijn sinds vorig najaar samen. Voor Kate zou het de tweede keer zijn dat ze in het huwelijksbootje stapt. De blondine trouwde in 2011 met Hince, maar al in 2013 zou dit huwelijk in de problemen zijn geraakt. Daarvoor had het model relaties met onder anderen Jefferson Hack, met wie ze dochter Lila (13) heeft, en Pete Doherty.