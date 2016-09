Linda de Mol voelt zich 38 jaar oud

AMSTERDAM - Linda de Mol is in haar hoofd nog een jaar of 38. Dat zegt de 52-jarige presentatrice van het nieuwe programma Story Of My Life vrijdag in De Telegraaf.

Door ANP - 2-9-2016, 8:49 (Update 2-9-2016, 8:49)

De eerste veertig jaar van haar leven vond De Mol het spannendst, geeft ze aan. Volgens de bedenkster van Gooische vrouwen heeft ze zich in die jaren vooral druk gemaakt over het verloop van haar carrière, haar relatie en haar kinderen. ''Daarna hou je je vooral vast aan ’hopen dat ik gezond blijf’. Cliché maar waar.''

Ondanks haar 52 jaar, voelt De Mol zich jonger in haar hoofd. ''Een jaar of 38, daar ben ik blijven hangen.'' De presentatrice voelt zich thuis tussen mensen van eind dertig. ''Ik weet niet waar dat vandaan komt; misschien omdat de werkelijkheid niet meer past bij het beeld dat wij vroeger van ouder worden hadden?''

Anders invullen

Met haar broer John praat de presentatrice naar eigen zeggen veel over ouder worden. ''Hij is 61 en werkt in mijn optiek veel te hard voor iemand van die leeftijd. Dan overleggen we samen wel eens hoe hij zijn tijd anders zou kunnen invullen.''

Dat zij zelf de natuur een handje heeft geholpen om jonger te blijven ogen, vindt De Mol geen interessante discussie, vertelt ze verder. ''Dat heeft met mijn werk te maken en niet met de angst voor ouder worden. Ik presenteer, speel in series en sta elke maand groot op de cover van een blad. Zo heel boeiend vind ik de discussie rond dit onderwerp niet. Als je er zo beter uitziet en meer zelfvertrouwen hebt, prima toch?''