ANP Lance Bass is klaar voor een gezin

LOS ANGELES - Lance Bass en zijn echtgenoot Michael Turchin willen graag kinderen. De voormalig *NSYNC-zanger vertelde in zijn podcast dat de twee begin volgend jaar willen starten met de procedure om een baby te krijgen met behulp van een draagmoeder.

Door ANP - 2-9-2016, 2:17 (Update 2-9-2016, 2:17)

"We wachtten eigenlijk op het perfecte moment, tot we realiseerden dat dat nooit komt", aldus de realityster, die in 2014 in het huwelijk trad. "Als je het wil, moet je gewoon in het diepe springen."

Lance vertelde dat hij de biologische moeder van zijn kind graag in zijn leven wil hebben. "Er is een bedrijf dat veel mensen nu inschakelen, zij koppelen je aan een draagmoeder en als je dat wil aan een apart iemand die eicellen doneert, er zijn allerlei manieren om het te doen. Je hoeft hen niet te leren kennen, maar ik zou dat wel willen."

De zanger en zijn man hopen vooral goede mensen op de wereld te zetten. "Ik denk dat we allemaal de beste kinderen willen opvoeden, zodat er een beter mens de wereld ingaat en helpt. Ik hoop goede kinderen groot te brengen, die de wereld weer iets beter maken."