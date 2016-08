Recordbedrag voor Ringo Starrs White Album

ANP Recordbedrag voor Ringo Starrs White Album

LOS ANGELES - Ringo Starrs exemplaar van White Album van de Beatles is voor een recordbedrag van 710.000 euro verkocht. Een mono-persing van de lp ging op een veiling in Los Angeles op 5 december 2015 onder de hamer. Het bedrag, dat donderdag is bekendgemaakt door het Guinness recordboek, is het hoogste ooit betaald voor een vinyl plaat.

Door ANP - 1-9-2016, 16:05 (Update 1-9-2016, 16:05)

De Beatles-drummer had zijn exemplaar, met catalogusnummer 0000001, altijd in een kluis bewaard. De prijs verpletterde het vorige record, dat was betaald voor een Elvis Presley-plaat, van 274.000 euro.

Ringo's exemplaar van de Beatlesklassieker uit 1968 werd verkocht op een driedaagse veiling van voorwerpen die eigendom zijn van de drummers vrouw, Barbara Bach. De opbrengst gaat naar zijn liefdadigheidsstichting de Lotus Foundation. De naam van de koper is niet bekendgemaakt.