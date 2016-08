Monic Hendrickx doet mee met schrijfwedstrijd

HILVERSUM - Actrice Monic Hendrickx is een van de zeven deelnemers van het nieuwe AVROTROS-programma De pennen zijn geslepen, waarin bekende Nederlanders proberen een thriller te schrijven. Ook onder anderen theatermaakster Gerda Havertong, oorlogsjournalist Arnold Karskens en modeontwerper Hans Ubbink doen mee. Dat heeft de omroep donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 1-9-2016, 14:45 (Update 1-9-2016, 14:45)

De kandidaten duiken voor het programma in de wereld van misdaad, moord en intriges. Ze kruipen in de huid van slachtoffer en dader, bezoeken 'crime scenes', onderzoeken sporen van een misdrijf en raken verwikkeld in achtervolgingen. Dit alles om inspiratie op te doen. De deelnemers betrekken een villa waar ze in volledige rust aan diverse schrijfopdrachten werken en worden begeleid door literair agenten Paul Sebes en Willem Bisseling en bestsellerauteur Saskia Noort. De winnaar krijgt de kans om daadwerkelijk een boek uit te brengen.

De pennen zijn geslepen wordt op 27 oktober voor het eerst uitgezonden op NPO2.