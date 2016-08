Layla M. in competitie filmfestival Londen

LONDEN - De film Layla M. van Mijke de Jong is geselecteerd voor de competitie van het BFI London Film Festival. De film dingt mee naar de Best Film Award. Dit maakte de festivalorganisatie donderdag bekend. Het BFI London Film Festival begint 5 oktober.

Door ANP - 1-9-2016, 12:08 (Update 1-9-2016, 12:08)

Layla M. gaat over de 18-jarige Layla (Nora El Koussour), een Amsterdamse van Marokkaanse afkomst die zich tegen de wil van haar ouders aansluit bij een groep jonge Moslims die strijden voor acceptatie van hun geloof. Ze wordt verliefd op Abdel (Ilias Addab) en trouwt in het geheim. Layla reist met hem naar het Midden-Oosten. Al snel blijkt dat Abdel steeds meer zijn eigen weg volgt en een buurvrouw is haar enige contact met de buitenwereld.

Layla M. is de negende speelfilm van meervoudig Gouden Kalf-winnares Mijke de Jong. Ze schreef de film samen met Jan Eilander. Layla M. gaat op 10 september in première op het Toronto International Film Festival en draait vanaf 17 november in de Nederlandse bioscopen.