Sharon Stone bang voor vrijlating stalker

ANP Sharon Stone bang voor vrijlating stalker

LOS ANGELES - Het zit Sharon Stone behoorlijk dwars dat haar stalker straks weer vrij rondloopt. De actrice is bang dat ze weer lastig wordt gevallen. Ze heeft de rechter daarom gevraagd om hem een straatverbod op te leggen, meldt TMZ.

Door ANP - 1-9-2016, 11:07 (Update 1-9-2016, 11:07)

Stone kreeg het benauwd omdat ze de afgelopen vijf jaar nog regelmatig brieven van de man kreeg, ook al zat hij achter tralies. In een van zijn epistels vroeg hij Sharon onder meer of zij twee zakken vol diamanten, zijn twee CIA-badges, 20 miljard dollar aan cheques en een pistool met geluidsdemper wilde langs brengen.

De Basic Instinct-actrice kreeg het eerder voor elkaar dat de bewuste stalker een straatverbod kreeg. Dat gebeurde nadat de man in 2011 haar huis in Hollywood was binnengedrongen. Die maatregel verliep echter in 2013.