ANP André van Duin werkt aan nieuwe tv-projecten

HILVERSUM - Als het aan André van Duin ligt, blijft hij nog even op televisie. De 69-jarige presentator werkt al aan een aantal nieuwe programma's.

Door ANP - 1-9-2016, 9:46 (Update 1-9-2016, 9:46)

"Voor volgend jaar ben ik bezig met twee grote plannen", zei André donderdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op 100%NL. Dat heeft volgens hem niets met theater of revue te maken. "Het zijn tv-projecten. Maar ik kan nog niet met zekerheid zeggen of ik dit ga doen."

Mogelijk krijgt André's samenwerking met Omroep MAX een vervolg. Hij bevestigde dat hij in onderhandeling is met de omroep. "Maar ook met andere partijen. Nee, rustig aan doen zit er voorlopig niet in."

Vanaf komende zondag vervangt André Martine Bijl in het MAX-programma Heel Holland Bakt. Ook schoof hij dit jaar geregeld aan als gastpresentator bij Tijd voor MAX.