ANP Ruud de Wild schrijft zichzelf nog niet af

HILVERSUM - Ruud de Wild beseft heel goed dat hij bij BNR Nieuwsradio niet meer een van de best beluisterde dj's is. Maar dat betekent nog niet dat hij afgeschreven is.

Door ANP - 1-9-2016, 8:02 (Update 1-9-2016, 8:02)

"Toen een oud 538-collega me vroeg wat ik het meeste miste, antwoordde ik: dat ik niet meer over mijn schouder achterom hoef te kijken", zegt Ruud in de regionale kranten van De Persgroep. "Tja, ik ben nu niet meer de nummer 1, maar dat komt misschien nog wel een keer."

De dj werd vorig jaar aan de kant geschoven door zijn Radio 538. Voor Ruud in de plaats kwam het populaire duo Coen Swijnenberg en Sander Lantinga. Oud zeer heeft hij niet richting zijn oude werkgever. "Ik zou de tijd nooit meer willen terugdraaien", aldus Ruud. "En anders had ik nooit de reis van mijn dromen kunnen maken, had ik niet zo lang bij mijn drie kinderen kunnen zijn. 'Quality time', het is een rotwoord, maar dat was het wel."

Bij BNR belooft Ruud gewoon zichzelf te blijven. "Het is belangrijk dat je geen host bent van je eigen ego, maar van de onderwerpen die je aansnijdt. Je kunt zeggen van me wat je wilt, maar je hoort mij niet roepen in wat voor auto ik rij en wie mijn vrienden zijn. Dat ego heb ik nooit gehad."