ANP Kourtney Kardashian wil haar ex dichtbij

LOS ANGELES - Kourtney Kardashian zegt open te staan voor terugkeer in haar leven van ex-vriend Scott Disick. Dat vertelt de ster aan Cosmopolitan.

Door ANP - 1-9-2016, 6:11 (Update 1-9-2016, 6:11)

Kourtney en Scott gingen in juni 2015 na negen jaar uit elkaar. Ze hebben samen drie kinderen: de zesjarige Mason, de vierjarige Penelope en Reign van 1 jaar oud. "Het idee dat de familie weer samen is lijkt me geweldig maar zo liepen de dingen niet", aldus Kourtney.

De relatie tussen 37-jarige Kourtney en de 33-jarige Scott is vriendschappelijk. "We hebben het lang geprobeerd maar relaties kunnen uitputtend zijn! Ik concentreer me nu op de kinderen. We zeggen tegen elkaar dat we de beste exen zijn die je kan wensen!".

De tv-ster vertelt dat ze het fijn vindt dat Scott dichtbij is en ze de kinderen samen opvoeden. "Maar ik kan me niet voorstellen dat we terug bij elkaar komen. Dat zou zoveel werk vergen en daar ben ik nu niet aan toe", aldus Kourtney.