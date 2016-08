Huub bereidt zich in sporthal voor op rol

ANP Huub bereidt zich in sporthal voor op rol

AMSTERDAM - Huub Stapel heeft de hulp van paralympiërs ingeschakeld voor zijn nieuwe rol. De acteur zit in de voorstelling Intouchables in een rolstoel en nam ter voorbereiding op het stuk een kijkje bij het Nederlandse rolstoelbasketbalteam.

Door ANP - 31-8-2016, 21:57 (Update 31-8-2016, 21:57)

“Ik wilde eens kijken wat ik zelf paraat maak als ik in zo’n stoel ga zitten”, verklaarde Huub zijn uitstapje in Shownieuws. “Het ziet er simpel uit, maar het is natuurlijk retemoeilijk.”

Dat bleek wel toen Huub daadwerkelijk een potje meespeelde. “Dit valt natuurlijk enorm tegen.” Intouchables trekt vanaf donderdag door het land. Het Nederlandse rolstoelbasketbalteam vertrekt donderdag naar Rio de Janeiro, waar vanaf woensdag de Paralympische Zomerspelen plaatsvinden.