Manon en Guus vinden elkaar leuk

ANP Manon en Guus vinden elkaar leuk

AMSTERDAM - Er bloeit iets op tussen Guus Meeuwis en styliste Manon Meijers. Ze ''vinden elkaar leuk'', zo reageerde Manon woensdag in RTL Boulevard op foto’s van de twee samen op Rotterdam Airport.

Door ANP - 31-8-2016, 19:17 (Update 31-8-2016, 19:17)

“Wij waren op het vliegveld, ja”, gaf Manon toe. “Dat was niet toevallig. Alles wat ik erover kan en wil zeggen is dat we elkaar leuk vinden. En geef ons even de tijd om uit te zoeken hoe leuk we elkaar vinden.”

Guus maakte eind februari bekend dat zijn huwelijk met Valérie is gestrand. Guus en Valérie trouwden in 2002 en kregen vier kinderen.