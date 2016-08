Jeroen van Koningsbrugge eenmalig in Paradiso

AMSTERDAM - Als afsluiting van zijn Songs of Life-project treedt Jeroen van Koningsbrugge op 29 november eenmalig op in Paradiso in Amsterdam. Hij krijgt daarbij gezelschap van een groot aantal artiesten die bij hem te gast waren in Malibu voor het gelijknamige televisieprogramma.

Door ANP - 31-8-2016, 9:23 (Update 31-8-2016, 9:23)

"Het is voor het eerst dat ik alleen in Paradiso mag staan", zegt Jeroen, die er wel al eens eerder met zijn compagnon Dennis van de Ven optrad. Volgens de zanger en presentator wordt het een 'gedenkwaardige avond'. "Ontzettend spannend en leuk tegelijk, omdat het concert voelt als een reünie met alle vrienden waarmee ik het album en programma heb mogen maken."

Woensdag wordt de eerste aflevering van Songs of Life uitgezonden op RTL4. In het programma ontvangt Jeroen elke week een andere Nederlandse artiest met wie hij aan een nummer voor zijn debuutplaat werkte. Het album verschijnt op 19 oktober.