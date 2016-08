New York wil Grammys weer organiseren

NEW YORK - De Amerikaanse stad New York wil na 13 jaar de Grammy Awards weer organiseren, zo laten bronnen binnen de gemeente aan Page Six weten.

Door ANP - 31-8-2016, 5:18 (Update 31-8-2016, 5:26)

De beroemde jaarlijkse show waar muzikanten optreden en verschillende prijzen worden uitgereikt, koos de afgelopen 13 jaar voor het Staples Center in Los Angeles. De Big Apple denkt dat het tijd is om het evenement weer terug te brengen naar de oostkust van de VS.

"Het is belangrijk voor New York. Het levert de stad tot zo'n 200 miljoen dollar op aan inkomsten want het is niet alleen de televisieshow, het is een evenement dat een week lang duurt", vertelt een bron Page Six.

De laatste keer dat New York de Grammys organiseerde was in 2003 in Madison Square Garden. Ook in het kleinere Radio City Music Hall werd de show een paar keer georganiseerd. Maar allereerst moet de gemeente om tafel met de sportbonden van het basketbal en American football omdat ze in Madison Square Garden ook regelmatig wedstrijden spelen.